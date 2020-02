Francesca Cipriani si scaglia contro Valeria Marini: ecco le dichiarazioni (Di venerdì 28 febbraio 2020) Sembrerebbe che la pace tra Francesca Cipriani e Valeria Marini, fatta prima a L’isola dei Famosi e successivamente nel salotto di Barbara d’Urso, sia durata il tempo di una pubblicità. A farne parola, è la procace Francesca Cipriani che ospite a Pomeriggio Cinque, ha svelato come stanno davvero le cose tra lei e la Valeriona nazionale. La pupa ha preso le parti di Antonella Elia, nemica giurata della Marini all’interno del Grande Fratello Vip, affermando che la star del Bagaglino non è affatto la persona positiva e amica delle donne che si professa. ecco il racconto della Cipriani: Antonella avrà sbagliato ad alzare le mani, ma Valeria non è un’amica delle donne. Adesso racconto una cosa successa a me poco tempo fa. Un mese fa eravamo ad un evento Napoli. Lei non è scesa dalla macchina fino a che io non sono andata via e non ha voluto fare le foto con me. Lo ripeteva a ... Leggi su trendit

trash_italiano : Sgarbi vs d’Urso ma visto da Francesca Cipriani #noneladurso - Italia_Notizie : Francesca Cipriani attacca Valeria Marini: 'Non è amica delle donne” - bnotizie : GF VIP, Francesca Cipriani attacca Valeria Marini: `Non è amica delle donne` -