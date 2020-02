Emma Marrone confessa: “Non lo nascondo, è stato complicato…” (Di venerdì 28 febbraio 2020) Emma Marrone nel film Gli anni più belli: “E’ stato complicato girare certe scene” Emma Marrone che, di recente, ha festeggiato i dieci anni di carriera sul palco del Teatro Ariston di Sanremo presentando il singolo “Stupida follia”, ha debuttato come attrice nel film Gli anni più belli diretto da Gabriele Muccino. Nel cast Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria e Piefrancesco Favino. Intervistata dal settimanale Vero la cantante salentina non ha nascosto che non è stato facile girare il suo primo film: “Non nascondo che la scena più complicata per me è stata quella del matrimonio con Claudio Santamaria. Per non parlare del discorso fatto davanti a tutti gli invitati…Diciamo che girare queste scene mi ha mandato un pò in crisi”. Emma non si rispecchia molto in Anna, il personaggio che interpreta in Gli anni più belli, ... Leggi su lanostratv

