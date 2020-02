Emergenza coronavirus | annullata la conferenza stampa di De Leo

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Nuova Emergenza a Lodi - 51 ricoveri gravi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Coronavirus: SINTOMI, NUMERI DA CHIAMARE, COSA FARE E COSA NON FARE Coronavirus: QUALI SONO I SINTOMI E COME SI CONTAGIA. ECCO COSA SERVE SAPERE COSA SUCCEDE SE LE SCUOLE RESTANO CHIUSE? TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE CALCIO: JUVENTUS-INTER CONFERMATA A PORTE CHIUSE 12.24 Nuova emergenza a Lodi come ha annunciato Attilio Fontana, Presidente di Regione Lombardia: “Purtroppo questa ...

Governo : Tajani - 'superata Emergenza coronavirus da Fi opposizione dura' : Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “L’ipotesi del governissimo è già finita in archivio: neanche chi l’ha proposta la vuole. Adesso bisogna lavorare per risolvere il problema Coronavirus, poi continueremo a fare un’opposizione dura a un Governo che merita di andare a casa perché incapace di risolvere i problemi degli italiani”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e ...

Coronavirus - 650 casi in Italia. Fontana : “Nella notte Emergenza a Lodi : 51 ricoveri - 17 in terapia intensiva. Non bastano i posti in ospedale” : Nell’ottavo giorno di emergenza Coronavirus in Italia, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal commissario straordinario, Angelo Borrelli, sono oltre 650 i casi di contagio accertati nel Paese, di cui 282 già verificati dall’Istituto Superiore di Sanità. Nella giornata di giovedì ci sono state altre tre vittime, tutte ultraottantenni, che hanno fatto salire il numero totale a 17. Sale però anche il numero dei guariti: sono 40 ...

Emergenza coronavirus - allenatore italiano bloccato a Roma : “sono in ansia” : L’Emergenza Coronavirus sta portando pesanti conseguenze anche al mondo del calcio. Un allenatore che ha deciso di trasferirsi in Cina è Marco Nappi, il tecnico adesso è bloccato in Italia come conferma lo stesso tecnico in un’intervista a ‘Il Posticipo’: “Oggi alleno in Cina, al momento però mi trovo bloccato in Italia per via del Coronavirus: ora sono a Roma e sto aspettando che mi comunichino la data in cui ...

Coronavirus - la mappa del contagio in Lombardia : Lodi e Cremona in Emergenza - allerta per Bergamo : Con oltre quattrocento casi positivi e più di duecento persone in ospedale, la Lombardia rimane al centro dell'emergenza Coronavirus. Arrivano però i primi dati confortanti sul numero dei ricoveri e i primi pazienti dimessi. La mappa del contagio racconta situazioni molto diverse da una provincia all'altra. A Lodi e Cremona la situazione resta grave e gli ospedali sono al collasso. Attenzionata la zona di Alzano Lombardo nella Bergamasca. Pavia ...

Emergenza coronavirus - nessuna conferenza per Pioli : Emergenza coronavirus, nessuna conferenza per Pioli. Il tecnico del Milan non incontrerà i cronisti in vista del match col Genoa L’Emergenza coronavirus ferma anche la conferenza stampa di Stefano Pioli. Il club rossonero, infatti, ha diramato una nota sulla vicenda. Ecco cosa ha deciso la società: «In ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per l’Emergenza coronavirus, AC Milan comunica che domani, sabato 29 ...

Coronavirus - Hokkaido (in Giappone) dichiara lo stato di Emergenza. I nuovi casi in Europa sono tutti collegati con l’Italia : Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizie Giappone La regione giapponese di Hokkaido ha dichiarato lo stato di emergenza a causa del Coronavirus. L’isola conta 66 contagiati sui più di 200 totali registrati in Giappone. Il governatore della regione ha chiesto ai residenti di rimanere a casa. Secondo le autorità locali, è probabile che il maggior numero di contagi sia avvenuto a una fiera che si è svolta due ...

Alitalia chiede altri 7 mesi cassa integrazione straordinaria per quasi 4mila dipendenti. Sulla compagnia ora pesa anche l’Emergenza Coronavirus : Alitalia ha chiesto di avviare una nuova procedura di cassa integrazione straordinaria per quasi 4 mila dipendenti, anche a causa delle ripercussioni legate all’emergenza Coronavirus. L’azienda ha chiesto altri sette mesi di Cigs, dal 24 marzo al 31 ottobre, per complessivi 3.960 dipendenti. Si tratta di 1.175 persone (di cui 70 comandanti 95 piloti e 340 assistenti di volo e 670 del personale di terra), cui vanno ad aggiungersi ...

Coronavirus : l’epidemia dilaga in Corea del Sud - in Giappone Hokkaido dichiara lo stato di Emergenza : Aumentano vertiginosamente i casi di contagio da Coronavirus in Corea del Sud. Gli ultimi dati confermati dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie riportano 571 nuovi casi (447 solo a Daegu), compresi i 256 annunciati nelle scorse ore, per un totale di 2.337 persone contagiate. Tra le ultime persone contagiate, riferisce l’agenzia Yonhap, c’è anche un militare di stanza a Cheongju e in tutto il Paese sono ...

Coronavirus - il Salone auto di Ginevra fa dietrofront : l’esposizione 2020 annullata per l’Emergenza : annullata l'edizione 2020 del Salone dell'auto di Ginevra che si sarebbe dovuta tenere nella città svizzera dal 5 al 15 marzo. Gli organizzatori costretti al dietrofront dalla decisione del governo svizzero di vietare tutti gli eventi pubblici con oltre 1.000 partecipanti a causa dell'emergenza Coronavirus.Continua a leggere

Coronavirus - un appello alle persone : passata l’Emergenza - ricordatevi degli eventi live : “Considerare, insieme all’urgenza sanitaria, anche l’emergenza economica e sociale”: l’appello non potrebbe essere più chiaro, ed arriva dai professionisti milanesi del commercio e degli eventi, messi in grave difficoltà dall’emergenza Covid-19, che chiedono giustamente ammortizzatori sociali e aiuto dal punto di vista fiscale. Al sindaco di Milano Beppe SalaEgregio Signor Sindaco, Le chiediamo di rappresentarci in questa ...

Coronavirus - Patuanelli “Provvedimenti in due tempi per l’Emergenza” : ROMA (ITALPRESS) – “Ci stiamo orientando verso due provvedimenti: il primo lo porteremo in Consiglio dei ministri questa sera o domani mattina, dipende dai tempi tecnici”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, a Unomattina, in merito all’emergenza Coronavirus.Il ministro ha spiegato che il primo provvedimento contiene “prime misure di emergenza legate alla sospensione del pagamento ...

«Serve un piano di assunzioni straordinarie per affrontare l'Emergenza Coronavirus» : Riempire i vuoti di organico, colmare il divario Nord-Sud. Parla il superconsulente del governo Walter Ricciardi La sanità pubblica è al collasso. Ma ora deve affrontare anche il Coronavirus "