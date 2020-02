Dopo il video virale, Tom Holland vorrebbe un tributo per Ritorno al Futuro con Robert Downey Jr. (Di venerdì 28 febbraio 2020) Il video deepfake di Ritorno al Futuro ha ispirato Tom Holland, che vorrebbe realizzare un tributo al film con Robert Downey Jr. L'attore ha anche rivelato che si è parlato di girare un remake della celebre pellicola. Leggi su mondofox

Mov5Stelle : La Commissione europea promuove la riforma @AlfonsoBonafede sulla #prescrizione. Nel rapporto sull’Italia approva… - matteosalvinimi : Dopo quella sanitaria non deve essere sottovalutata l'emergenza economica, non solo per la 'zona rossa' ma per tutt… - DeborahBergamin : La passività con cui il governo sta firmando quest' “esecuzione” costituzionale, riflette un' inconsapevolezza poco… -