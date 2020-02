Dall’inizio del contagio da coronavirus, la birra Corona ha perso 160 milioni. Ma non è come sembra (Di venerdì 28 febbraio 2020) Se vi siete imbattuti in alcuni titoli acchiappaclick, anche da parte di testate internazionali (un esempio, l’Independent: perché l’abitudine è diffusa anche oltre Manica), è bene che acquisiate anche queste informazioni in merito alla relazione tra il calo delle vendite della birra Corona e lo scoppio dell’epidemia del Coronavirus. Nell’ultimo quadrimestre – il peggiore da 10 anni a questa parte per l’azienda – il gruppo Anheuser-Busch In Bev (che possiede diversi marchi di birra: oltre alla Corona, anche Budweiser, Stella Artois e Beck’s) ha fatto registrare una contrazione di circa 160 milioni di dollari. LEGGI ANCHE > Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia birra Corona e Coronavirus, la connessione Il tutto, secondo quanto riportato da alcune fonti interne all’azienda, legato allo scoppio dell’epidemia in Cina. Ma ... Leggi su giornalettismo

