Coronavirus | Zaia | ' 133 positivi | 69 senza sintomi | 8 in terapia intensiva'

Coronavirus : Zaia - 'da due giorni chiedo nuova ordinanza' : Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "L'ordinanza" sulle misure per contenere il contagio da Coronavirus "scade domenica. Io sto chiedendo da due giorni che si scriva una nuova ordinanza, che si vada a una revoca e che in ogni caso si dia modo alla cittadinanza di poter programmare". E' la richiesta fatta st

Coronavirus - Zaia “In Veneto turismo in ginocchio” : ROMA (ITALPRESS) – “L’industria turistica veneta e’ la prima d’Italia, con 18 miliardi di fatturato e 70 milioni di presenze. Ora e’ in ginocchio, questo di solito e’ il periodo delle prenotazioni ma gli unici contatti sono le disdette di quelle gia’ fatte. Quindi prenotazioni zero”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ai microfoni di RaiNews24 in merito ...

Coronavirus : Zaia - 'turismo è in ginocchio - 600mila imprese in difficoltà' : Venezia, 28 feb.(Adnkronos) - "Se si facesse una stima del danno economico prodotto dal Coronavirus sarebbe sbagliato per difetto: abbiamo il turismo in ginocchio". Lo ha detto il presidente della Veneto Luca Zaia a Rainews. "Il turismo e' la prima industria in Veneto, dove fattura 18 mld. E quella

Coronavirus : Zaia - 'Europa non riesce a fare coordinamento : Venezia, 28 feb. (Adnkronos) - "Io non sono antieuropeista ma ho molto da ridire contro questo modello di Europa. Un'Europa che non riesce a fare coordinamento su fatti così gravi è un'Europa che non esiste". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in collegamento con RaiNews 24,

SCUOLE CHIUSE PER Coronavirus/ Veneto - Zaia : “Riapriamole per dare un bel segnale” : SCUOLE CHIUSE per CORONAVIRUS. Luca Zaia, presidente della regione Veneto, si auspica che gli istituti possano riaprire il prima possibile

Coronavirus e scuole chiuse - Zaia : “Sto chiedendo che si scriva una nuova ordinanza” : scuole riaperte da lunedì? “Io sto chiedendo che si scriva una nuova ordinanza. Dire domenica sera che le scuole sono aperte lunedì o nei prossimi giorni significa mettere in difficoltà tante famiglie. Spero che si chiuda oggi questo dibattito“: lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in collegamento con RaiNews24, intervistato in merito all’emergenza Coronavirus. “Io spero che si possa aprire ...

Coronavirus Veneto - Zaia : solo 98 contagiati - 50% asintomatici : L'articolo Coronavirus Veneto, Zaia: solo 98 contagiati, 50% asintomatici proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Coronavirus Veneto - Zaia : solo 98 contagiati - 50% asintomatici : Venezia, 27 feb. (askanews) – “Sì, è una bella notizia perché da oggi (27 febbraio) abbiamo un incremento limitato dei casi di contagiati, vengono dai tamponi fatti: su 5.300 tamponi abbiamo avuto solo l’1,8% di positivi, ma ricordo che dei 98 contagiati ad oggi, il 50% o anche più sono asintomatici, non hanno assolutamente nulla se non la positività e soprattutto non c’è quell’incremento esponenziale che si ...

Coronavirus - i dati del contagio diventano un caso. Ricciardi : “190 validati dall’Iss. Regioni non li diffondano”. Zaia : “Nessuna sovrastima” : Le prime discrepanze erano emerse nel pomeriggio di mercoledì. La Regione Veneto segnalava 17 nuovi casi, non menzionati dal capo della Protezione Civile Angelo Borelli oltre un’ora più tardi in conferenza stampa. Nel day after del giorno che ha scatenato il panico per le reazioni dei Paesi esteri nei confronti dell’Italia, con il rischio di trascinare a fondo anche l’economia già sofferente, i dati sul contagio diventano un ...

Coronavirus - Zaia : “Di Maio pretenda reciprocità alle frontiere. Non è che noi accettiamo tutti e gli altri Paesi non ci fanno entrare” : “Cosa dovrebbe fare il ministro degli Esteri Luigi Di Maio? L’ho già detto in una videoconferenza col presidente del Consiglio Conte: dobbiamo pretendere dei livelli di reciprocità alle frontiere. Non è che possiamo accettare tutti e gli altri chiudono le frontiere, perché allora vuol dire che qualcosa non funziona. Ne va della credibilità del nostro Paese”. Sono le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ...

Coronavirus : Zaia - 'pronto a non reiterare l'ordinanza' : Venezia, 27 feb. (Adnkronos) - "Più della metà dei contagiati sono asintomatici. Abbiamo avuto un incremento minimale rispetto a ieri di 11 unità e questi 98 contagiati dimostrano che non abbiamo in questo momento la crescita esponenziale che era stata prevista dagli algoritmi. Sembra quindi che il

Coronavirus : Zaia - 'chiedere danni a chi ha diffuso fake news' : Venezia, 27 feb. (Adnkronos) - "In Veneto non abbiamo chiuso imprese o locali né abbiamo fatto il coprifuoco, ma la verità è che a livello internazionale si sta diffondendo la pandemia mediatica". Lo ha sottolineato il governatore del Veneto Luca Zaia dalla sede della Protezione civile di Marghera d

Coronavirus : Zaia - 'se la terra del Pil si ferma Italia fallisce' : Venezia, 27 feb. (Adnkronos) - "Si sappia che qui, nella terra del Pil, dove abbiamo 600.000 imprese e facciamo 150 miliardi di euro di Pil all'anno, se non gira e si va in recessione, l'Italia fallisce". E' il duro monito lanciato dal governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di un punto stampa al

SCUOLE CHIUSE PER Coronavirus/ Il Veneto riapre - Zaia “Ordinanza non verrà reiterata” : SCUOLE CHIUSE per CORONAVIRUS, il Veneto è la prima regione a riaprire gli istituti. L'annuncio del governatore Zaia: “Torniamo velocemente alla normalità”