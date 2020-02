Coronavirus, sul New Yorker Trump con la mascherina come Attilio Fontana (Di venerdì 28 febbraio 2020) Sul numero del New Yorker del 9 marzo, la prestigiosa rivista statunitense riporta in copertina un'immagine del presidente Donald Trump con una mascherina per fronteggiare la paura del Coronavirus. Scena che in Italia, in largo anticipo, abbiamo già visto accadere nella realtà col presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Leggi su fanpage

LucaBizzarri : Questo è l’audio definitivo sul #coronavirus. Geniale. Mi aiutate a rintracciare l’autore? - luigidimaio : Questa immagine realizzata dall’Unità di Crisi restituisce la realtà dei fatti sul #coronavirus in Italia, contro o… - giornalettismo : #Fontana ha detto di aver fatto il test sul #coronavirus e di essere negativo. Nonostante questo, ha indossato la… -