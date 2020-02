Coronavirus, parla la prima donna guarita: “Svegliamoci ragazzi, è un’influenza mica muori! Io stavo bene senza farmaci” (Di venerdì 28 febbraio 2020) «Noi saremo anche ignoranti, ma qualcuno ha soffiato sul fuoco della nostra ignoranza». E’ quanto sostiene una delle donne che in Italia si è ammalata di Coronavirus e dal quale è guarita. Era una conoscente di Adriano Trevisan, morto a causa del virus, e dopo il decesso dell’uomo era stata subito sottoposta al tampone. «L’ho fatto non tanto per me, ma per quelli di Vo’ Euganeo che avevo intorno. Mi guardavano come se avessi sputato il virus nel caffè. Tranquilli, ho detto ai miei amici, non sintomi, sarà negativo», ma così non è stato. Il Coronavirus c’era, la donna era stata infettata. «I medici me lo hanno detto subito: la ricoveriamo, per scrupolo. Sono stati di parola». Stava bene e dunque dopo solo un giorno e mezzo di ospedale è tornata a casa, in isolamento domiciliare fiduciario, in quarantena per 14 giorni. La donna, che è stata la prima persona dimessa ... Leggi su meteoweb.eu

