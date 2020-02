Coronavirus, le “lettere” del ceppo italiano ci diranno come sta mutando. Esperto: “Ne ha 30mila” (Di venerdì 28 febbraio 2020) Il nuovo Coronavirus emerso in Cina (SARS-CoV-2) ha un profilo genetico composto da 30mila "lettere", come sottolineato dal genetista Giuseppe Novelli. Grazie all'isolamento del ceppo italiano da parte dei ricercatori dell'Ospedale Sacco di Milano, potremo mettere a confronto le sue sequenze con quelle del ceppo cinese e verificare come e quanto il patogeno sta mutando. Leggi su fanpage

