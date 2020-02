Coronavirus, la Svizzera sospende il campionato (e il salone dell’auto di Ginevra) (Di venerdì 28 febbraio 2020) La Svizzera ferma il calcio per l’epidemia di Coronavirus. Il governo federale ha ordinato oggi a Berna l’annullamento di tutte le manifestazioni con più di 1000 persone. Il divieto entra in vigore immediatamente e vige almeno fino al 15 marzo 2020, riferisce l’agenzia di stampa Svizzera Keystone-Ats. Rinviate quindi tutte le partite del campionato del prossimo weekend. E non si potranno quindi tenere, il carnevale di Basilea e il salone dell’auto di Ginevra. L'articolo Coronavirus, la Svizzera sospende il campionato (e il salone dell’auto di Ginevra) ilNapolista. Leggi su ilnapolista

