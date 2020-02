Coronavirus, la denuncia di due medici della zona rossa: “Malati lasciati soli” (Di venerdì 28 febbraio 2020) Sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici è stata diffusa la lettera-denuncia di due dottoresse di medicina generale in quarantena nell’area focolaio del Coronavirus in Lombardia. Si tratta di una missiva in cui si lancia l’allarme sulla situazione di scarsa assistenza che si registrerebbe in merito alla gestione dell’emergenza e dei malati. La lettera di denuncia dei medici in quarantena La Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) ha diffuso la lettera di denuncia di due medici in quarantena per Coronavirus nella zona rossa lombarda. Nella missiva un drammatico resoconto sulla gestione dell’emergenza: nella zona in cui operano, tutti i 4 medici di base sarebbero in isolamento a casa o ricoverati, e le persone ammalate non sarebbero seguite come necessario. “Siamo due colleghe di un paese all’epicentro dell’epidemia. Siamo in quarantena da ... Leggi su thesocialpost

