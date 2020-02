Coronavirus in Sicilia, Musumeci: “Meglio se dal Nord non vengono qui: controlli insufficienti” (Di venerdì 28 febbraio 2020) Coronavirus in Sicilia, Musumeci: “Meglio se dal Nord non vengono qui” Dopo i tre positivi riscontrati a Palermo, anche a Catania è stato segnalato un sospetto contagio da Coronavirus: una situazione che preoccupa moltissimo la Sicilia e soprattutto il suo presidente Nello Musumeci. Il governatore Siciliano, infatti, nei giorni scorsi ha più volte lamentato alcune mancanze del governo, colpevole secondo il presidente di non riuscire a organizzare per bene controlli sanitari nei confronti di chi si sposta verso l’isola maggiore. Nella mattinata di oggi, venerdì 28 febbraio 2020, durante un incontro con la stampa a palazzo Orleans, a Palermo, Musumeci si è reso protagonista di una frase che potrebbe attirargli anche molte critiche: “La Sicilia non è una terra in cui non si può sbarcare e non si può atterrare: però servono controlli perché non è possibile ... Leggi su tpi

