Coronavirus, i supermercati della Lombardia raddoppiano le vendite (Di venerdì 28 febbraio 2020) La psicosi da Coronavirus che ha portato i cittadini lombardi a svuotare i supermercati, ha fatto registrare vendite da capogiro per i megastore. La Coop, con i suoi 58 punti vendita in Lombardia, ha fatto segnare una media del 50 per cento delle vendite in più, con picchi del 100 per cento. L'Esselunga, invece, comunica di aver raddoppiato le vendite: più 100 per cento. Leggi su milano.fanpage

