Coronavirus, Fontana: "Emergenza a Lodi, 51 ricoveri nella notte" (Di venerdì 28 febbraio 2020) Emergenza Coronavirus a Lodi, dove nella notte tra giovedì 27 e venerdì 27 febbraio sono stati registrati 51 nuovi ricoveri. A farlo sapere è il governatore Attilio Fontana, nel corso della trasmissione L'aria che tira su La7. "Improvvisamente, nel pomeriggio di ieri, c'è stato un affollamento di ricoveri: 51 gravi, di cui 17 in terapia intensiva" ha spiegato il presidente della Regione, portando l'attenzione sulle difficoltà che le strutture sanitarie locali devono affrontare: "Lodi non ha un numero sufficiente di camere di terapia intensiva. Per questo motivo, sono stati trasferiti in altre terapie intensive della Regione". Il governatore ha inoltre approfittato dell'occasione per rispondere alle polemiche e invitare a "ridere meno della mia mascherina e guardare il problema più attentamente. Credo che sarebbe saggio".

