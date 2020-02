Coronavirus, donna rientrata da Padova: tampone negativo (Di venerdì 28 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – E’ negativo il tampone inviato all’ospedale Cotugno di Napoli della donna di Santa Maria Capua Vetere rientrata da Padova nella serata di ieri. Ad annunciare il caso di probabile contagio era stato il sindaco della città sammaritana, Antonio Mirra, in un video postato su Facebook 👉 http://bit.ly/2PwqgTi I risultati provenienti dal nosocomio partenopeo specializzato in questo tipo di esame hanno scongiurato il pericolo di un altro contagio nella provincia di Caserta. L'articolo Coronavirus, donna rientrata da Padova: tampone negativo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Corriere : Una donna giapponese malata due volte: il virus si può riprendere? - HuffPostItalia : Primo caso di recidiva da coronavirus in Giappone: donna positiva per la seconda volta - Adnkronos : #Coronavirus, in Giappone donna risultata positiva per la seconda volta -