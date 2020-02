Coronavirus, domani il 17enne Niccolo’ sara’ dimesso dallo Spallanzani (Di venerdì 28 febbraio 2020) ROMA (ITALPRESS) – domani Niccolo’, il giovane italiano rientrato dalla citta’ di Wuhan il 15 febbraio con un trasporto dell’Aereonautica militare Italiana, sara’ dimesso dopo aver completato il necessario periodo di quarantena. Lo comunica lo Spallanzani nell’ultimo bollettino medico. “L’istituto e’ felice di poter condividere questa gioia con la famiglia del ragazzo ed i suoi amici – si legge nella nota – Sono stati valutati, ad oggi, presso il nostro Istituto 180 pazienti.Di questi, 136, risultati negativi al test, sono stati dimessi.Quarantaquattro sono i pazienti tutt’ora ricoverati”. (ITALPRESS). L’articolo Coronavirus, domani il 17enne Niccolo’ sara’ dimesso dallo Spallanzani proviene da Italpress. L'articolo Coronavirus, domani il 17enne Niccolo’ sara’ dimesso dallo Spallanzani ... Leggi su ildenaro

