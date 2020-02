Coronavirus | Coldiretti Veneto | nei campi servono 65mila stagionali

Coronavirus : Coldiretti Verona - operai da Romania in quarantena - produzioni a rischio : Verona, 27 feb. (Adnkronos) - Le produzioni agroalimentari veronesi a rischio con la quarantena imposta dalla Romania ai suoi cittadini provenienti dal Veneto dove rappresentano la comunità straniera più numerosa nei campi. La misura restrittiva della quarantena per 14 giorni imposta dal ministero d

Coronavirus : Coldiretti Sicilia - 'nessuna chiusura per mercati Campagna Amica' : Palermo, 27 feb. (Adnkronos) - Rimarranno regolarmente aperti, nel fine settimana, i mercati di Campagna Amica in Sicilia. "Nessuna chiusura ma tante degustazioni in tutti i mercati al coperto e all’aperto della Sicilia" sottolinea Coldiretti che ribadisce "quanto sia importante mantenere un comport

Coronavirus : Coldiretti Sicilia - ‘nessuna chiusura per mercati Campagna Amica’ : Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – Rimarranno regolarmente aperti, nel fine settimana, i mercati di Campagna Amica in Sicilia. “Nessuna chiusura ma tante degustazioni in tutti i mercati al coperto e all’aperto della Sicilia” sottolinea Coldiretti che ribadisce “quanto sia importante mantenere un comportamento adeguato alla reale situazione illustrata dai medici”.L'articolo Coronavirus: Coldiretti Sicilia, ...

Coronavirus : Coldiretti Sicilia - 'nessuna chiusura per mercati Campagna Amica' : Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – Rimarranno regolarmente aperti, nel fine settimana, i mercati di Campagna Amica in Sicilia. "Nessuna chiusura ma tante degustazioni in tutti i mercati al coperto e all’aperto della Sicilia" sottolinea Coldiretti che ribadisce "quanto sia importante mantenere un comportamento adeguato alla reale situazione illustrata dai medici".

Coronavirus - Coldiretti : 100mila mucche e maiali nella zona rossa : “Con l’emergenza Coronavirus sono circa 500 le aziende agricole e le stalle confinate insieme a centomila mucche e maiali negli undici comuni della zona rossa fra Lombardia e Veneto a causa dei provvedimenti restrittivi adottati in aree a forte vocazione agricola tra allevamenti, seminativi, vigneti, agriturismi e cantine“: è quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti che denuncia anche “speculazioni sui prodotti, ...

Coronavirus : Coldiretti Veneto - negli agriturismo presenze a -50% : Venezia, 26 feb. (Adnkronos) - “Sui social i video e i post degli operatori agrituristici veneti si rincorrono con messaggi positivi sia dentro che oltre la zona rossa. E’ la forza dei cuochi contadini”, commenta Diego Scaramuzza presidente regionale di Terranostra che lancia l’invito "a passare del

Coronavirus : Coldiretti Venezia - servono strumenti di tutela del reddito : Venezia, 26 feb. (Adnkronos) - "Purtroppo piove sul bagnato e le conseguenze per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus stanno già provocando delle problematiche preoccupanti per il settore agricolo. Non fosse altro che le aziende agricole sono già provate

Coronavirus - Coldiretti : – 50% negli agriturismi - ma sono i più sicuri : Gli agriturismi spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari lontano dagli affollamenti, con un numero contenuto di posti letto e a tavola, sono forse il luogo più sicuro in Italia per difendersi dal contagio, fuori dalle mura domestiche. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che la psicosi irrazionale sul Coronavirus sta già provocando un ingiustificato calo del 50% delle presenze secondo il monitoraggio ...

Coronavirus : Coldiretti Venezia - servono strumenti di tutela del reddito : Venezia, 26 feb. (Adnkronos) – "Purtroppo piove sul bagnato e le conseguenze per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus stanno già provocando delle problematiche preoccupanti per il settore agricolo. Non fosse altro che le aziende agricole sono già provate dall’andamento climatico anomalo che sconvolge i ritmi naturali dei raccolti e favorisce la presenza dei ...

Coronavirus : Coldiretti Venezia - servono strumenti di tutela del reddito : Venezia, 26 feb. (Adnkronos) – “Purtroppo piove sul bagnato e le conseguenze per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus stanno già provocando delle problematiche preoccupanti per il settore agricolo. Non fosse altro che le aziende agricole sono già provate dall’andamento climatico anomalo che sconvolge i ritmi naturali dei raccolti e favorisce la presenza dei parassiti ...

Coldiretti : Coronavirus - crollo del made in Italy in Cina. Export giù dell’11 - 9% a gennaio : Crollano dell’11,9% le esportazioni made in Italy in Cina nel mese di gennaio con l’inizio dell’emergenza Coronavirus che ha frenato i consumi nel gigante asiatico ma ha anche i flussi commerciali per i limiti posti al trasporto di persone e merci. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al gennaio 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Una situazione che – sottolinea la Coldiretti ...

Coronavirus - Coldiretti Salerno : i nostri prodotti agricoli i più sicuri : Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – “I nostri prodotti agricoli sono i più sicuri: sia quelli acquistati a Km0 direttamente dagli agricoltori e nei mercati di Campagna Amica, sia le produzioni di quarta gamma della Piana del Sele sono controllate in tutti i passaggi della filiera”. Lo ribadisce il presidente di Coldiretti Salerno Vito Busillo, in riferimento all’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia. “Bene ha fatto la Ministra ...

Coronavirus : Coldiretti - crollo delle prenotazioni negli agriturismo veneti : Padova 25 feb. (Adnkronos) - “I primi segnali sono stati registrati nello scorso fine settimana con le disdette di piccole prenotazioni: tra ieri e oggi riscontriamo perdite di oltre mille euro al giorno”. E’ l’amaro commento di Diego Scaramuzza presidente regionale di Terranostra, l’associazione di

Coronavirus : Coldiretti - rischio paralisi per 500 aziende agricole in zona rossa : Milano, 25 feb. (Adnkronos) – Con l’emergenza Coronavirus c’è il rischio paralisi per il lavoro di 500 aziende agricole negli undici comuni della zona rossa fra Lombardia e Veneto. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti economici ed occupazionali dei provvedimenti restrittivi adottati in aree a forte vocazione agricola, dagli allevamenti ai vigneti, dagli agriturismi alle cantine.Nella ...