Coronavirus: assessore Veneto, 'panico non sfiora determinazione nostri imprenditori' (2) (Di venerdì 28 febbraio 2020) (Adnkronos) - “In giorni come questi dove la paura innescata dal virus ha creato difficoltà nei rapporti con altri paesi, ho avuto la conferma che la produzione da noi non si è mai fermata e, anzi, i nostri imprenditori hanno cercato anche soluzioni alternative. Queste realtà sono l’ennesima prova d Leggi su liberoquotidiano

TgLa7 : #Coronavirus: guarita turista cinese allo Spallanzani. Assessore Lazio, e' negativa al test - agorarai : 'Più della metà è asintomatico, è a casa tranquillo' @GiulioGallera assessore Welfare Lombardia #agorarai… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l'assessore al Welfare della Lombardia invita tutti i cittadini di Castiglione d'Adda e di #Codogno,… -