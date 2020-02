Cena di San Valentino, si allontanano senza pagare il conto, denunciate 10 persone (Di venerdì 28 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMonteforte Irpino (AV) – Si sono allontanati dal ristorante senza pagare il conto e sono finiti nei guai: i Carabinieri hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria 10 persone, ritenute responsabili del reato di Insolvenza fraudolenta in concorso. È accaduto la sera di San Valentino in un ristorante di Monteforte Irpino. Le cinque giovani coppie di amici, dopo aver mangiato e bevuto, hanno deciso di non pagare. Avrebbero dovuto spendere 250 euro e invece hanno tentato la carta della fuga: al termine della romantica serata, mentre era in corso lo spettacolo pirotecnico, hanno approfittato della distrazione del proprietario del ristorante e dei camerieri e si son dileguati. Il ristoratore però non si è perso d’animo, denunciando subito l’accaduto alla locale Stazione dei Carabinieri. L’attività d’indagine sviluppata dai Carabinieri, estrinsecatasi ... Leggi su anteprima24

