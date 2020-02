Caso di Coronavirus per un cane? Servono precisazioni dopo l’allarme (Di venerdì 28 febbraio 2020) Da questa mattina gira un vero e proprio allarme, soprattutto sui social, in quanto fonti da Hong Kong avrebbero annunciato il primo vero Caso di Coronavirus per un cane. dopo aver analizzato una serie di bufale sull'infezione, tramite alcuni approfondimenti pubblicati nei giorni scorsi sul nostro magazine, oggi 28 febbraio diventa fondamentale concentrarsi su una questione assai delicata. Un'eventuale conferma, infatti, potrebbe avere effetti anche in Italia e nel resto del mondo come si può facilmente immaginare. I primi dettagli sul possibile Caso di Coronavirus per un un cane Il problema, a mio modo di vedere, sta nel modo in cui sta girando la notizia questo venerdì. Diverse testate italiane, infatti, già dal titolo dei loro articoli danno per scontato il contagio, aprendo a conti fatti una percezione del tutto nuova sul fatto che anche i cani possano contrarre il ... Leggi su optimaitalia

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Emiliano: primo caso positivo in Puglia, proviene da Codogno - twitorino : Aggiornamento del 26/2 h. 18: dei tre casi ritenuti positivi in Piemonte, 2 si sono rivelati negativi, al test di c… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: primo caso positivo in Puglia, una persona in provincia di Taranto che forse era stata a Codogno… -