Casa del Sociale: il Comune mantenga le promesse (VIDEO) (Di venerdì 28 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – L’ex caserma Sacchi è il luogo individuato dall’Amministrazione comunale per aprire la prima Casa del Sociale di Caserta, uno spazio per le attività del Centro Sociale Ex Canapificio ma anche per Nero e Non solo, Laboratorio Sociale Mille Piani e le tante associazioni che ogni giorno lavorano in maniera silente per garantire servizi alla collettività. Uno spazio per il Piedibus, per lo Sportello per il Sostegno al Reddito, per il Progetto SPRAR e per tanto altro ancora. Od oggi, però, nonostante i proclami politici del sindaco Carlo Marino e soci, non si è mosso nulla. Lo scorso 22 febbraio, la sfilata del Carnevale Sociale di Caserta – organizzata da decine di realtà cittadine, con la partecipazione di 200 persone- si è conclusa presso i cortili dell’ex caserma Sacchi tra musica, teatro, giochi. “Qui – dichiarano gli ... Leggi su anteprima24

juventusfc : FT | ? | Il primo atto degli Ottavi di Finale di @ChampionsLeague è a favore del Lione, che vince 1-0 in casa.… - mariocalabresi : La storia di copertina del secondo numero di #altrestorie è dedicata a @FedeBrignone. Sono andato a casa sua a Le S… - SerieA : Sono passati 7 anni dall’ultima vittoria dell’@Inter in casa della @juventusfc. In quel match doppio sigillo del Pr… -