Candyman: Jordan Peele sfida Twitter a dire il suo nome (Di venerdì 28 febbraio 2020) Il regista del nuovo Candyman, Jordan Peele, ha coinvolto Twitter in una spaventosa sfida: scrivendo il nome del killer cinque volte si ottiene un premio speciale. Poco prima del lancio del trailer per il nuovo Candyman, il regista Jordan Peele ha coinvolto Twitter in una sorta di gigantesca evocazione di massa. Dal suo profilo ufficiale, ha sfidato gli utenti a scrivere cinque volte il nome di Candyman in un solo post, grazie al quale avrebbero ricevuto un primo sguardo all'attesissimo sequel. Il trailer del Candyman di Jordan Peele ha già fatto la sua comparsa, ma vale la pena fare un passo indietro per ammirare il fantastico gioco horror che il regista ha messo in moto su Twitter come stunt pubblicitario (e sicuramente anche per il suo ... Leggi su movieplayer

