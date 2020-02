Calano gli incidenti sul lavoro ma aumentano i casi mortali (Di venerdì 28 febbraio 2020) Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nel primo mese del 2020 sono state 46.483 (-3,0% rispetto al gennaio 2019), 52 delle quali con esito mortale (+18,2%). Lo comunica l'Istituto in una nota. In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 4.634 (-5,6%). In particolare, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nel mese di gennaio sono state 46.483, in diminuzione di oltre 1.400 casi (-3,0%) rispetto alle 47.908 del primo mese del 2019. I dati rilevati al 31 gennaio di ciascun anno evidenziano a livello nazionale un decremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati da 41.475 a 40.712 (-1,8%), sia di quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, che hanno fatto registrare un calo pari al 10,3%, da 6.433 a 5.771. A gennaio 2020 il numero degli ... Leggi su agi

