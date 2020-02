Avete mai visto l’ex marito di Adriana Volpe? Matrimonio brevissimo (Di venerdì 28 febbraio 2020) Il suo nome è Chicco Cangini ed è l’ex marito di Adriana Volpe. Come i più grandi appassionati di gossip sapranno, la donna è felicemente sposata, dal 2008, con Roberto Parli. Anche se i due vivono lontani – lui, immobiliarista, è stanziato a Monte Carlo, dove ha l’agenzia; lei vive a Roma con la figlia – sono una coppia molto affiatata. Questo nonostante le gelosie dovute al rapporto della donna con Andrea Denver, suo coinquilino all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Eppure, prima di sposarsi con Roberto, la donna ha avuto un altro coniuge. Con cui le cose, però, non sono andate così bene. Il rapporto tra i due Chicco Cangini è l’ex marito di Adriana Volpe. I due sono convolati a nozze nel 2000, ma il loro Matrimonio non ha avuto un esito felice. La coppia, infatti, ha deciso di separarsi non appena trascorsi quattro mesi dalle nozze. Il loro, conti alla mano, è stato uno dei ... Leggi su velvetgossip

