Alto Adige: bimbo 6 anni gravissimo dopo incidente con la slitta (Di venerdì 28 febbraio 2020) Disperate le condizioni di un bambino di 6 anni che questa mattina all’Alpe di Siusi è rimasto coinvolto in un incidente con la slitta: è stato trovato nei pressi della stazione a valle dell’impianto Panorama. Immediato il trasporto in elicottero all’ospedale San Maurizio di Bolzano.L'articolo Alto Adige: bimbo 6 anni gravissimo dopo incidente con la slitta Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

