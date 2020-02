Alba Parietti pubblica questa foto e i fan la insultano: attenzione allo strano dettaglio (Di venerdì 28 febbraio 2020) Come ormai tutti sanno da qualche giorno il Coronavirus ha messo in allarme il nostro paese, senza risparmiare nessuno, nemmeno i Vip. Tra questi c'è anche lei, Alba Parietti che ha spiazzato tutti con le sue dichiarazion abbastanza forti e inquietanti. La famosa showgirl ha condiviso sul suo profilo instagram una foto in cui si mostra con indosso la mascherina. Con un dettaglio che ha fatto scatenare l'ira dei followers. Continua… La Parietti ha ammesso di sapere perfettamente che la mascherina non serve poi a molto, è sconsigliata a chi non ha contratto il virus. Questo particolare ha scatenato molte critiche, ma Alba preferisce prevenire piuttosto che curare. La donna ha ribadito di aver un grande rispetto per il prossimo, poichè la mascherina serve solo a non infettare gli altri se si è affetti dal Covid-19. Così ha deciso di non diffondere il virus nel caso non fosse ... Leggi su howtodofor

