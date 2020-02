Abbiamo da anni una seconda Luna nascosta. Ma non affezioniamoci (Di venerdì 28 febbraio 2020) (Foto: Gemini Observatory/NSF’s NOIARL/AURA/G. Fedorets) Potrebbe sembrarvi assurdo. Ma oltre al nostro satellite, a girarci intorno c’è da alcuni anni anche un’altra Luna. Rimasta finora segreta e nascosta. Non illumina, è invisibile a occhio nudo e troppo piccola per avere effetti sulla Terra, come per esempio le maree. Ma è lì, in orbita attorno al nostro pianeta. A scoprirla è stata una coppia di astronomi, Kacper Wierzchos e Teddy Pruyne del Catalina Sky Survey, durante alcune osservazioni notturne svolte per la caccia agli asteroidi in avvicinamento, potenzialmente pericolosi. “Non sembrava essere diversa dagli altri asteroidi vicini alla Terra che scopriamo”, ha spiegato Wierzchos al New York Times, “tranne per il fatto che si trovava in orbita attorno alla Terra anziché al sole”. Insomma, Abbiamo avuto una mini Luna nuova (la seconda scoperta finora) per tutto questo ... Leggi su wired

