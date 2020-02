Zingaretti: “Italia Viva è diventata estremista”. La replica di Renzi: “Tenetevi le poltrone, noi ci teniamo gli ideali” (Di martedì 11 febbraio 2020) Botta e risposta tra Renzi e Zingaretti. Il segretario del Pd attacca Italia Viva: “Sono diventati estremisti che fanno un favore a Salvini”. ROMA – E’ ormai Italia Viva contro tutti nella maggioranza. Duro botta e risposta tra Renzi e Zingaretti con il segretario del Pd che ha attaccato l’ex premier. “Come volevasi dimostrare – ha detto il numero uno del Nazareno citato da Repubblica – dicevano di voler allargare il campo ai moderati per sconfiggere Salvini. Invece sono diventati estremisti che frammentano il nostro campo e fanno un favore a Salvini. Della sconfitta della destra, del lavoro e della crescita non si parla più. Solo polemiche create ad arte per nascondere la loro crisi. Salvini, Meloni e Berlusconi brindano. Complimenti“. La replica di Renzi La replica di Renzi non si è fatta attendere. L’ex premier ... newsmondo

