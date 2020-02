Wendy Kay: chi è, età, Facebook, Soleil, Pechino Express (Di martedì 11 febbraio 2020) Wendy Kay è la madre di Soleil Sorgè e sarà una delle concorrenti dell'ottava edizione di Pechino Express, l'adventure-game di Rai 2 che tornerà in onda a partire dall'11 febbraio 2020, in prima serata. Wendy Kay parteciperà al programma insieme alla figlia con cui formerà la coppia, appunto, Mamma e Figlia.Wendy Kay ha origini statunitensi ed è nata a Los Angeles. Sulla sua età e sulla sua vita privata in generale, invece, vige il massimo riserbo. La data di nascita, comunque, è il 26 gennaio.Wendy Kay: chi è, età, Facebook, Soleil, Pechino Express 11 febbraio 2020 13:19. blogo

