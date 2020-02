Wendy Kay chi è | carriera | vita privata della mamma di Soleil Sorge (Di martedì 11 febbraio 2020) Famosa per essere la mamma di Soleil Sorge, scopriamo insieme chi è Wendy Kay, concorrente dell’edizione 2020 di Pechino Express Nata il 26 gennaio a Los Angeles, la donna ha preferito non rivelare, fino ad oggi, il suo anno di nascita. Decide di far nascere anche la figlia in America e crescerla a Los Angeles. … L'articolo Wendy Kay chi è carriera vita privata della mamma di Soleil Sorge proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

