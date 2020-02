Vomero, ricoverata maestra per meningite (Di martedì 11 febbraio 2020) Un altro caso di meningite è stato registrato nei giorni scorsi, la vittima questa volta, è una maestra di una scuola a Vomero, in provincia di Napoli. I genitori sono molto preoccupati per i loro bambini, ma soprattutto perché l’istituto scolastico, ha deciso di non chiudere e di rimanere aperto. E’ l’ennesimo caso in questo nuovo anno, che è stato registrato in Italia. La donna, è stata ricoverata all’ospedale Domenico Cotugno di Napoli. Secondo le informazioni emerse nelle scorse ore, la donna è arrivata in ospedale ed i medici, dopo averla sottoposta a diverse analisi, hanno scoperto la patologia dalla quale era affetta. E’ scattato subito l’allarme, per gli alunni e per le persone che sono state a contatto con lei. La scuola, in una nota, ha dichiarato: “A seguito di comunicazione pervenuta all’azienda ospedaliera dei Colli, per il ... bigodino

