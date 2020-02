Vino: 'incoronazione' mondiale per nuove annate di Barolo e Barbaresco (Di martedì 11 febbraio 2020) Roma, 11 feb. (Labitalia) – incoronazione mondiale per le nuove annate in uscita sul mercato di Barolo e Barbaresco: il Barolo 2016 si è visto assegnare un punteggio complessivo, in centesimi, di 99,3 mentre il Barbaresco 2017 ha ottenuto 98,1 punti. A decretare l'eccellente qualità di queste due vendemmie dei due rossi delle Langhe – risultato ottenuto sia dalla valutazione tecnica dei vini sia dai dati analitici e climatici dell’annata – è stata una commissione composta da Masters of Wine, critici, giornalisti e Master sommeliers provenienti dai cinque continenti, che ha degustato le due annate durante il Barolo & Barbaresco World Opening, che si è svolto a New York. La prima edizione di una importante iniziativa ideata dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani per presentare al mondo le nuove annate ... notizie

