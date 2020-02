Vin Santo, un'eccellenza senese tra storia e cultura (Di martedì 11 febbraio 2020) Il Vin Santo è un vino prezioso, che richiede tanto amore per realizzarlo, tempo e pazienza ed il rispetto di regole non scritte ma tramandate di generazione in generazione. L'amore va a braccetto con la dolcezza, la piacevolezza, le attese che ti tolgono il fiato, i profumi e i colori che ti lasciano il segno….ed ecco che allora il Vin Santo è il miglior portavoce di questo sentimento. Dolce nettare legato alla tradizione toscana, il Vin Santo è da sempre presente nella tavola per accompagnare momenti di festa e convivialità. Ha origini molto lontane, nato per soddisfare i ceti più ricchi, a causa dei costi onerosi di produzione, si diffuse successivamente dal XIX secolo a tutta la popolazione che lo gustava nei momenti di festa familiare o come "ben venuto" per gli amici e gli ospiti importanti. Certamente anche il nome vi avrà fatto incuriosire; e in effetti le leggende che lo ... panorama

Baldo20012010 : RT @Jovestinho: @Baldo20012010 Antipasto mare e monti della casa Fusillo grana rucola e porcini Tagliata al pepe verde Chianti Cantucci e v… - Jovestinho : @Baldo20012010 Antipasto mare e monti della casa Fusillo grana rucola e porcini Tagliata al pepe verde Chianti Cant… - RicetteIn : Tiramisù toscano con cantucci e vin santo -