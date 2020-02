Vin Diesel è gay? L’attore ribatte alle illazioni: “Roba da sfigati” (Di martedì 11 febbraio 2020) Vin Diesel è gay oppure no? L’attore risponde alle voci circolate sul suo conto Vin Diesel è gay? In rete circola da anni questa diceria, secondo cui la celebre star di Hollywood, protagonista del film XXX-Xander Cage in onda ieri, lunedì 10 febbraio su Italia 1, sarebbe in realtà sessualmente attratto dagli uomini. Voci alimentate dalla sua reticenza nell’esporsi pubblicamente riguardo il privato. Qualche anno fa l’icona della saga Fast & Furios, contattata per un’intervista da Details, ha risposto alle illazioni. Una volta Vin Diesel era legato alla co-star Michelle Rodriguez, ma da allora non era mai più stato visto con una ragazza, finendo paparazzato sui tabloid scandalistici in dolce compagnia. Addirittura una donna gli ha fatto il quarto grado sul proprio orientamento, chiedendogli a bruciapelo se giocasse per l’altra squadra. Con un’espressione truce ... kontrokultura

