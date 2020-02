Vieri sul derby: «Lukaku devastante, ma ho visto un grande Milan nel primo tempo » (Di martedì 11 febbraio 2020) L’ex attaccante di Inter e Milan, Christian Vieri, ha parlato a Tiki Taka del derby vinto dai nerazzurri. Le sue parole Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato durante TikiTaka del derby vinto dai nerazzurri. Le sue parole. Milan – «Nel primo tempo ho visto un grande Milan, un grande Ibra e un grande gioco. Poi nella ripresa, l’Inter è entrata in campo con più voglia, ha trovato il gol subito e quindi è riuscita a fare la rimonta. Ieri (domenica ndr) è stata Pazza Inter». Lukaku – «Ha fatto 17 gol, è uno dei centravanti più forti del mondo. E’ devastante, oggi è immarcabile. Poi non si è mai allenato in carriera come con Conte, è fisicamente è a posto». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

