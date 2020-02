Vieni da Me, la madre di Morgan massacra Bugo: "Mio figlio ha sbagliato, ma lui...", sconcerto dalla Balivo (Di martedì 11 febbraio 2020) Anche la madre di Morgan si infila nella lite del figlio con Bugo, il caso che ha catalizzato l'attenzione al Festival di Sanremo 2020. A Vieni da Me, dopo la telefonata interrotta per mancanza di tempo del giorno prima, ecco che la signora richiama Caterina Balivo: "Marco (il vero nome dell'artista liberoquotidiano

ftaglioni : A VIENI DA ME LA MADRE DI MORGAN CHE PARLA DI LUI E MORGAN CHE CHIAMA IN TRASMISSIONE CHE TRASH RAGAZZI ???????? #vienidame - RicosDj : RT @EmilyPennimannn: A VIENI DA ME DELLA BALIVO MORGAN AL TELEFONO 'Io non ho fatto quello che ho fatto contro di Bugo ma PER Bugo lui non… - EmilyPennimannn : A VIENI DA ME DELLA BALIVO MORGAN AL TELEFONO 'Io non ho fatto quello che ho fatto contro di Bugo ma PER Bugo lui n… -