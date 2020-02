VIDEO Toto Wolff F1: “Hamilton e Mercedes fatti per stare insieme” (Di martedì 11 febbraio 2020) VIDEOINTERVISTA Toto Wolff: “HAMILTON E Mercedes INSIEME” La stagione 2020 della F1 è sempre più alle porte, ma, nella giornata dello svelamento della Ferrari, Toto Wolff allontana le voci di un possibile approdo futuro del britannico Lewis Hamilton alla corte di Maranello, rivelando in un intervista a Sky: “Lewis Hamilton e la Mercedes sono fatti per stare insieme“. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

