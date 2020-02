VIDEO/ Incendio in pieno centro città ad Avellino, paura per un’anziana (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – I Vigili del Fuoco di Avellino, poco dopo le ore 10’30 di oggi sono intervenuti in via Pionati per un Incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento sito al secondo piano di un palazzo del posto. In supporto alla squadra intervenuta, anche l’autoscala, con la quale si è provveduto ad entrare nell’appartamento e spegnere le fiamme localizzate in cucina. All’interno della casa un’anziana donna di 90 anni, che è stata portata fuori in salvo e affidata ai sanitari del 118 intervenuti. https://www.anteprima24.it/wp-content/uploads/2020/02/vigili.mp4 L'articolo VIDEO/ Incendio in pieno centro città ad Avellino, paura per un’anziana proviene da Anteprima24.it. anteprima24

