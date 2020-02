Vertenza Samte, la protesta si sposta alla Rocca: sotto accusa Di Maria e Agostinelli (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ancora una protesta degli ex dipendenti della Samte questa mattina. I lavoratori della società partecipata della Provincia, fino al 31 dicembre scorso, ma ormai liquidata, hanno avviato un presidio permanente davanti alla Rocca dei Rettori per reclamare il rispetto dei loro diritto allo stipendio, dato che non ricevono compensi da nove mesi a questa parte. Dopo la giornata di ieri, contraddistinta dalla protesta e dall’occupazione dei locali della società in via Mazzoni, nel quartiere Pacevecchia, oggi i lavoratori hanno innalzato di buon mattino un gazebo ai piedi del Leone sulla rampa della Rocca dei Rettori. I loro commenti sono durissimi rispetto a questa situazione. sotto accusa il presidente della Provincia Antonio Di Maria e l’amministratore delegato della società, Carmine Agostinelli. Tra le numerose inadempienza imputate ... anteprima24

