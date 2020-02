Venezia, pronto il piano per salvare piazza S.Marco dalle maree (Di martedì 11 febbraio 2020) Il piano, commissionato dal Consorzio Venezia Nuova che gestisce il progetto Mose costa 30 milioni: prevede di innalzare il bordo del sormonto delle onde sul molo di S.Marco, un sistema di pompe per scaricare le acque piovane e del sottosuolo, e mini paratie rimovibili... repubblica

cronaca_news : Venezia, pronto il piano per salvare piazza S.Marco dalle maree - Venice_Carnival : RT @OI_Magazine: ?? La festa veneziana sull'acqua ha aperto come da tradizione il Carnevale di Venezia 2020 ?? 'Il gioco, l'amore e la follia… - OI_Magazine : ?? La festa veneziana sull'acqua ha aperto come da tradizione il Carnevale di Venezia 2020 ?? 'Il gioco, l'amore e la… -