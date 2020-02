Vela: Nicolò Villa e Giovanni Coccoluto partono bene e sono nella top20 dopo la prima giornata del Mondiale Laser Standard 2020 (Di martedì 11 febbraio 2020) Avvio abbastanza incoraggiante da parte dei velisti italiani impegnati nei Campionati del Mondo 2020 di Laser Standard, in corso di svolgimento a Melbourne, in Australia. Quest’oggi le condizioni meteo hanno permesso il regolare svolgimento di entrambe le regate di qualificazione previste in tutte e tre le flotte, composte da 41 barche ciascuna per un totale di 123 partecipanti all’ultima rassegna iridata di classe prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. La Nazionale azzurra, pronta a dare l’ultimo assalto al pass olimpico tra due mesi in occasione della tappa di Coppa del Mondo a Genova, sembra aver cominciato bene la stagione con una bella prestazione complessiva messa in mostra da Nicolò Villa e Giovanni Coccoluto. Il primo, collocato nella flotta blu, ha collezionato un quinto ed un settimo posto di manche valevoli per la 15ma piazza assoluta al termine del day-1 ... oasport

