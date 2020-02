Vela: Italia opaca nella prima giornata dei Mondiali 49er 2020, comandano Gran Bretagna e Germania (Di martedì 11 febbraio 2020) Ci si poteva aspettare un inizio diverso da parte della Nazionale Italiana impegnata nei Campionati del Mondo 2020 di 49er e 49erFX a Geelong, in Australia. Le cinque imbarcazioni azzurre complessivamente iscritte alla manifestazione (due al maschile, tre al femminile) hanno fatto molta fatica ad emergere nelle prime regate di qualificazione disputate (tre per ogni flotta) concludendo così nelle retrovie la prima vera giornata di gara della rassegna iridata. Tra gli uomini comanda la classifica generale la Gran Bretagna con Dylan Fletcher-Scott e Stuart Bithell (1-1-2) a quota 4 punti davanti all’Austria di Bildstein-Hussl con 5 e ai padroni di casa neozelandesi Burling-Tuke con 7. La nuova coppia Italiana formata da Simone Ferrarese e Leonardo Chistè (con quest’ultimo chiamato a sostituire in extremis l’infortunato Valerio Galati) ha terminato la giornata in 40ma ... oasport

