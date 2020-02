Vasto blackout, l'Alto Adige resta senza luce (Di martedì 11 febbraio 2020) Due black out elettrici hanno colpito vaste zone dell’Alto Adige da circa mezz’ora. Dopo un primo black out, durato dieci minuti, la luce è tornata per breve tempo per poi saltare nuovamente. Il gestore di rete Edjna sta effettuando accertamenti per risalire alle cause. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco.I tecnici di Edyna, la società di gestione della rete elettrica Altoatesina, sono al lavoro per individuare le cause dei numerosi black out che da poco prima delle 11 di questa mattina si sono verificati in Alto Adige. Le chiamate di utenti senza energia elettrica, comunica l’azienda, arrivano infatti da tutta la provincia.Non è da escludere che il guasto possa essere stato causato dal forte vento che da un paio di giorni imperversa in tutta l’Europa centrale, Alto Adige compreso. huffingtonpost

