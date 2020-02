Vanessa Bryant: «Il mio cervello rifiuta di accettare la morte di Kobe e Gigi» (Di martedì 11 febbraio 2020) FedeltàI soprannomiPerseveranzaIl passato italianoGli infortuniPerché non si è persoIl rialzarsiPerché non ha realizzato tutti i suoi sogni, ma va bene lo stessoGli erroriI recordLe letterePerché ha saputo smettereIl dolore e la forza di Vanessa Bryant. A due settimane dal tragico incidente in cui ha perso sia il marito Kobe che la figlia Gianna, la donna si sfoga su Instagram e racconta le difficoltà di superare questo drammatico momento: «Sono sempre stata riluttante ad esprimere a parole le mie sensazioni», esordisce nel post. «Il mio cervello rifiuta di accettare che sia Kobe che Gigi se ne siano andati». «Non riesco ad elaborare contemporaneamente entrambi i lutti», aggiunge a margine di un tenero video. «È come se stessi cercando di elaborare la scomparsa di Kobe, ma il mio corpo non accetta l’idea che Gigi non tornerà più da me. È sbagliato. Perché devo svegliarmi un altro giorno ... vanityfair

