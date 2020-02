Vanessa Bryant e il dolore infinito per marito e figlia: “Il mio cervello si rifiuta di accettare” (Di martedì 11 febbraio 2020) Perdere prematuramente un marito e una figlia di 13 anni è un’esperienza che strapperebbe via il cuore a chiunque, e Vanessa Bryant, da quando suo marito Kobe e sua figlia Gianna sono scomparsi in un incidente in elicottero, fatica a vivere ogni giorno che passa. La moglie del campione dei Lakers ha deciso di condividere il suo estremo dolore con i fan, che in questi giorni le sono stati molto vicini. Due lutti impossibili da accettare Il dolore per la perdita di un marito e padre è enorme, ma la sofferenza per la vita che la piccola Gigi, 13 anni, non potrà mai sperimentare, è inimmaginabile. Dover sopportare entrambe le cose nello stesso momento è lacerante: “Il mio cervello si rifiuta di accettare che sia Kobe che Gigi se ne siano andati. Non posso elaborare entrambi i lutti contemporaneamente. È come se stessi cercando di metabolizzare che Kobe non ci sia più, ma il mio ... thesocialpost

