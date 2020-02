Valeria Marini dalla Toffanin parla della sua depressione (Di martedì 11 febbraio 2020) La showgirl Valeria Marini a “Verissimo” ha parlato della sua depressione: «Ero disperata, mia madre mi ha allontanata». Valeria Marini ha raccontato del periodo difficile che sta attraversando a causa di alcune incomprensioni con la madre Gianna. «È stato un anno difficile, mi sono chiusa in me stessa e sono stata terribilmente male. Ero disperata, passavo le notti a piangere». «Ho avuto una depressione tremenda perché mia madre, alla quale sono molto legata, per una sua situazione di difficoltà si è allontanata improvvisamente. Questo distacco mi ha buttato sotto un treno». A Silvia Toffanin la showgirl confida di non riuscire più a sentirla da diversi mesi: «Non sento più mia mamma da diversi mesi perché ha chiuso i ponti. Non riesco a trovare una via per parlarle. Ho cercato di tenderle la mano: a Natale ho bussato alla sua porta ma non mi ha mai aperto». Valeria Marini confessa di ... people24.myblog

