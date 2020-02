‘Uomini e Donne’, Luigi Mastroianni e Mara Fasone avvistati insieme: le foto inedite (Di martedì 11 febbraio 2020) Già ai tempi di Uomini e Donne avevano fatto discutere quando la bella siciliana non era passata inosservata al suo conterraneo che aveva dichiarato subito dopo aver visto il suo video di presentazione “E’ più bella dentro che fuori”. Stiamo parlando di Luigi Mastroianni, che dopo la sua esperienza come corteggiatore di Sara Affi Fella sedeva sull’ambita poltrona rossa di Canale 5 e di Mara Fasone che sedeva proprio a fianco a lui; i due hanno avuto sin da subito delle parole gentili l’uno nei confronti dell’altro, Mara infatti ha definito Luigi il suo corteggiatore preferito. Colpito dalla Fasone Luigi aveva messo in qualche modo in dubbio il percorso sul trono al punto da chiedere anche un’esterna con lei prima di decidere se continuare a fare il tronista o corteggiare la bella siciliana, anche se alla fine la sua decisione è stata quella di rimanere sul trono. Oggi, dopo la ... isaechia

matteosalvinimi : Oggi è una giornata che dovrebbe unire tutto il Paese, in onore e memoria di donne, uomini e bambini massacrati per… - matteosalvinimi : Onore ai Martiri delle #Foibe, migliaia di uomini, donne e bambini, massacrati dai comunisti solo perché Italiani. - GiovanniToti : Ricordiamo le donne e gli uomini italiani morti nelle #foibe. Doveroso farlo, oggi e ogni giorno, senza pregiudizi… -