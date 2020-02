Università: anche Palermo nel progetto di ‘rammendo delle periferie’ di Renzo Piano (Di martedì 11 febbraio 2020) Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – anche Palermo entrerà a far parte dell’azione dedicata al “rammendo delle periferie” del noto architetto Renzo Piano. Il vincitore del Pritzker Architecture Prize (1998) ha scelto l’Università di Palermo, mettendo a disposizione del Dipartimento di Architettura quattro borse di studio per dieci mesi. Ad occuparsi del progetto sarà il professore Andrea Sciascia mentre i quattro giovani architetti scelti sono Antonino Alessio, Flavia Oliveri, Veronica Angela Valenti e Marina Viola. Completeranno la squadra i docenti Cinzia Ferrara (disegno industriale) e Francesco Sottile (arboricoltura).L’esperienza di ‘rammendo delle periferie’ fino adesso ha riguardato le città di Catania, Milano, Roma, Torino e Venezia e, per il 2020, oltre Palermo, l’archietetto ha scelto come sedi universitarie e come luoghi ... calcioweb.eu

