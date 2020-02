Una Vita, anticipazioni spagnole: è nato il figlio di LOLITA e ANTOÑITO (Di martedì 11 febbraio 2020) Fiocco azzurro in casa Palacios nelle puntate spagnole di Una Vita. Nei giorni scorsi, i telespettatori iberici hanno infatti assistito alla nascita del piccolo Ramon, il primogenito di ANTOÑITO (Alvaro Quintana) e della moglie LOLITA (Rebeca Alemany). Vediamo insieme tutto quello che è successo… Una Vita, news: Felipe ha sposato Genoveva Tutto ha avuto inizio nel momento in cui il quartiere di Acacias stava celebrando il matrimonio – andato a buon fine – tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e la cattivissima Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Visto che a LOLITA si sono rotte improvvisamente le acque, Ramon (Juanma Navas) e la consorte Carmen (Maria Blanco) non hanno potuto partecipare alla cerimonia nuziale, nonostante fossero i testimoni, e sono stati sostituiti “last minute” da Liberto (Jorge Pobes) e Rosina (Sandra Marchena). In questa maniera, ... tvsoap

