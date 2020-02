Una testa di agnello mozzata e offese | macabra minaccia al direttore sportivo del Taranto

E’ paralizzata dalla testa in giù : vive come Una Barbie umana [FOTO] : Jasmin Britney è diventata una Barbie umana. La sua storia però è completamente diversa rispetto a quella di Pixee Fox, diventata una bambola dopo numerosi interventi di chirurgia al solo scopo di “apparire”. Per Jasmin la vita è cambiata a 9 anni, quando a causa di un terribile incidente stradale è rimasta paralizzata dal collo in giù. Per lei il ricordo è ancora vivido: “Ero super eccitata perché stavo per comprare dei lecca-lecca delle ...

Elisabetta Malatesta da Varano - Una delle donne più coraggiose del Rinascimento : Signoria di Camerino, 1433 – Gli zoccoli dei cavalli rompevano il silenzio di un’alba umida e fredda, tenendo lo stesso ritmo frenetico del suo cuore. Il sangue le pulsava nelle vene per la paura e per l’adrenalina: i suoi sensi erano allerta, nonostante le sembrasse di sentir ronzare una nube di vespe. Il capitano Venanzio le strattonò con delicatezza un gomito: “Signora, per di qua!”.Dovevano lasciare la ...

Tintura per capelli gli deforma la testa per Una forte allergia : Si ritrova con la testa deformata dopo essersi fatta una Tintura per capelli. È accaduto ad una ragazza di soli 19 anni di nome Estelle. La storia non proviene nemmeno da un lontano Paese poco industrializzato. Al contrario, il brutto incidente ha avuto luogo a Parigi, la capitale della moda europea. Estelle come al solito aveva acquistato la tinta al supermercato per poi applicarla da sola in casa. Come riporta il giornale francese Le ...

Elezioni Irlanda - i risultati parziali : la sinistra nazionalista di Sinn Fein in testa al 24 - 5%. La leader : “E’ Una rivoluzione” : Il partito nazionalista di sinistra Sinn Fein è in testa nei risultati, ancora parziali, delle Elezioni politiche in Irlanda. L’ex organo politico dell’Irish Republican Army (Ira) durante i Troubles ha per ora il 24,5% dei voti, il miglior risultato della sua storia che gli garantirebbe 29 seggi. Al secondo posto con il 22,2% dei consensi il partito di centrodestra Fine Gael del premier uscente Leo Varadkar ed il partito di ...

Roma - rapina Una ragazza colpendola in testa con un manico di scopa e le ruba la borsa : I carabinieri hanno arrestato un venticinquenne che ha aggredito una ragazza colpendola in testa con un manico di scopa per rubarle la borsa nei pressi della fermata della metro Eur Palasport. Ad aiutarla una donna che ha messo in fuga l'aggressore, poco dopo ammanettato dai militari e portato in caserma.Continua a leggere

Arriva l’Apm - il bancomat che eroga prosecco - ma il Consorzio protesta : “È Una frode” : La novità Arriva dal Regno Unito e in particolare da Londra dove il distributore automatico è stato installato da una nota catena di enoteche. La trovata però non è affatto piaciuta al Consorzio italiano del prosecco Doc che minaccia azioni legali: "Il vino alla spina non può essere venduto come prosecco”.Continua a leggere

Gli sequestrano la patente : irrompe in caserma e punta Una calibro 22 alla testa di un militare : Federico Garau L'uomo, un pregiudicato, era stato sorpreso al volante con un elevato tasso alcolemico. Poche ore dopo il sequestro dell'auto, si è presentato in caserma ed ha puntato la sua pistola carica alla testa di un militare: due i feriti nella colluttazione Ancora fuori di sè a causa del ritiro della patente e del sequestro della propria auto ad opera dei carabinieri della stazione di Ponte in Valtellina (comune in provincia ...

Paura in caserma : punta Una calibro 22 alla testa di un militare : L'uomo, un pregiudicato, era stato sorpreso al volante con un elevato tasso alcolemico. Poche ore dopo il sequestro dell'auto, si è presentato in caserma ed ha puntato la sua pistola carica alla testa di un militare: due i feriti nella colluttazione Federico Garau ? Luoghi: Sondrio

Giordana Angi aveva perso la testa per Una ballerina professionista di Amici : ecco chi è [FOTO] : Giordana Angi al Festival di Sanremo 2020 Come il collega e caro amico Alberto Urso, anche Giordana Angi e una dei 24 Big che stanno gareggiando alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. La ragazza è arrivata seconda ad Amici 18 confermandosi una delle cantautrici emergenti più talentuose degli ultimi tempi. La 26enne prima di approdare alla kermesse canora ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair Italia parlando della sua prossima ...

Gli Usa mettono in campo Una nuova testata nucleare : Il governo degli Stati Uniti d’America ha deciso di fornire la propria marina militare di una nuova testata nucleare a basso rendimento (ossia, inferiore ai 20 chilotoni) per rinnovare il proprio comparto balistico. Le testate verrebbero utilizzate dai sottomarini americani e la prima imbarcazione che sarà equipaggiata con la nuova arma, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, sarà la Uss Tennessee, operativa nelle ...

Si fa un selfie - il flash dello smartphone viene scambiato per Una pistola e viene sparata alla testa : Una tragedia quella accaduta nel quartiere di Bom Retiro a Santos, in Brasile dove una ragazza di 15 anni si è scatta un selfie con il suo smatphone ma alcuni malavitosi hanno pensato che il bagliore fosse quello di una pistola e le hanno sparato alla testa uccidendola sul colpo. La ragazzina, Khaylane da Silva Nascimento era in una favela alla periferia della città dove lei abitava e alcuni malavitosi, pensando che fosse una poliziotta ...

OUnas perde la testa in Francia : rissa ed espulsione in Nizza-Lione : L’ex Napoli perde la testa durante la partita del Nizza contro il Lione Al termine... L'articolo Ounas perde la testa in Francia: rissa ed espulsione in Nizza-Lione proviene da ForzAzzurri.net.

Milano - Sala blocca le auto in città e la Lega protesta su Una carrozza trainata da cavalli : Nel giorno in cui l’amministrazione comunale ha deciso il blocco delle auto dalle 10 alle 18, la Lega ha protestato sfilando per le strade di Milano su una carrozza trainata da due cavalli. I due esponenti del Carroccio che hanno organizzato la contestazione nei confronti del sindaco Beppe Sala sono l’assessore regionale Stefano Bolognini e l’eurodeputata Silvia Sardone. Video Facebook/Lega Milano L'articolo Milano, Sala ...

Barbacetto : ‘La protesta degli avvocati contro Davigo? Un piccolo gruppo - non c’era Unanimità’ : “Piercamillo Davigo non ha toccato i temi che nei giorni scorsi hanno suscitato le polemiche, in testa quello sulla prescrizione. Il suo è stato un intervento istituzionale. La protesta degli avvocati? Era un piccolo gruppo, non ho visto l’unanimità tra i legali milanesi”. È il commento a quanto accaduto all’inaugurazione dell’anno giudiziario, a Milano, del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Gianni Barbacetto, ...